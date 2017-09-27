منصور بن مقرن يبحث استراتيجية هيئة الترفيه في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ظهر اليوم الاجتماع الأول للهيئة العامة للترفيه.

جاء ذلك بحضور فريق العمل المكلف من الهيئة ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش وأمين منطقة عسير صالح القاضي ومدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث المهندس محمد العمرة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الترفيه بالمنطقة وطرق استغلال الموارد الطبيعية والسياحية وتسخيرها للعمل الترفيهي ودورها في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة كما تم مناقشة العرض الترفيهي المستهدف والبنية التحتية لمدينة أبها ،بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية بالمنطقة والهيئة العامة للترفيه من خلال استعراض العديد من البرامج والفعاليات التي تقدمها الهيئة والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 المتوافقة مع القيم المجتمعية والاقتصادية.

بدوره قدم فريق عمل هيئة الترفيه شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير ولسمو نائبه على ما يقدمانه من تسهيلات وتعاون لقطاع الترفيه وحرص سموهما على تفعيل الدور الترفيهي بالمنطقة بما يعود بالنفع العام على الجميع وعلى قطاع الترفيه بشكل خاص.







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