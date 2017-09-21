من الأفضل المعيوف أم القرني؟.. الأرقام تجيب قبل الكلاسيكو

المواطن - علي الحمداوي

أن تملك حارس مرمى مميزًا وصاحب خبرة في التعامل مع المباريات الكبيرة، فقد ضمنت الفوز والحفاظ على نظافة شباكك، خاصة إذا ما كنت تنافس على مختلف البطولات المحلية وكذلك القارية.

الهلال يملك أكثر من حارس محلي وأجنبي ولكن يبقى عبدالله المعيوف الحارس الأمين على مرمى الزعيم على المستوى المحلي والقاري، في ظل التعاقد مع الدولي العماني المخضرم على الحبسي.

وعلى الطرف الآخر يحمي عرين فريق الاتحاد الحارس فواز القرني، ولكن مقارنة بالأرقام مع نظيره عبدالله المعيوف، تبقى الأفضلية لحارس حامل الثانية.

وتنطلق مساء اليوم منافساتُ الجولة الرابعة “جولة الوطن” من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بمباراة قمة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي الاتحاد والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة.

ويرفع الفريقان شعار الفوز في مباراة اليوم، حيث يأمل الهلال في العودة من معقل الاتحاد بالنقاط الثلاث، للحفاظ على العلامة الكاملة التي حققها في الجولات الثلاث الأولى ومواصلة رحلة دفاعه عن اللقب.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب دوري جميل برصيد 9 نقاط متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف.

وعلى الجهة الأخرى يدخل فريق الاتحاد مواجهة الليلة وهو في حال يرثى لها، حيث لم يحصد سوى 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

ونستعرض فيما يلي مشوار المعيوف والقرني بالدوري السعودي للمحترفين 2017-2018، قبل كلاسيكو اليوم.

عبد الله المعيوف

لعب المعيوف مع الهلال مواجهتين بالدوري أمام الفيحاء والتعاون بالجوة الأولى والثانية على الترتيب، وغاب عن الجولة الثالثة بسبب الإرهاق بعدما شارك في تأهل الزعيم لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت أرقام المعيوف خلال أول جولتين بالدوري كالتالي:

لعب : مباراتين «كأساسي وكاملة»

عدد الدقائق: 180 دقيقة.

عدد الأهداف التي استقبلها: 4 أهداف.

عدد الأهداف التي استقبلها بالقدم اليمنى: هدفين.

عدد الأهداف التي استقبلها بالقدم اليسرى: هدف واحد.

عدد الأهداف التي استقبلها بالرأس: هدف واحد.

عدد ضربات الجزاء التي سجلت عليه: ضربة واحدة.

عدد ضربات الجزاء التي أهدرت أمامه: ضربة واحدة.

فواز القرني

لعب : 3 مباريات «كأساسي وكاملة»

عدد الدقائق: 270 دقيقة.

عدد الأهداف التي استقبلها: 7 أهداف.

عدد الأهداف التي استقبلها بالقدم اليمنى: 6 أهداف.

عدد الأهداف التي استقبلها بالرأس: هدف واحد.

عدد ضربات الجزاء التي سجلت عليه: ضربة واحدة.







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