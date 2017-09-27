من وحي مباراة الهلال ضد برسبوليس.. رقماً قياسياً للمعيوف بالآسيوية

المواطن - علي الحمداوي

لا يزال عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يواصل رحلة التألق برفقة الزعيم، ليثبت مراراً وتكراراً أنه الحارس الأول في الجيل الحالي بالقارة، طبقاً لما يحققه من أرقاماً برفقة نادي القرن الآسيوي.

ووضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

بعد مباراة الأمس، أصبح عبد الله المعيوف أكثر حارس يحافظ على مرماه في هذه النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بواقع 5 مباريات، سنعرضها في التقرير التالي.

المباراة الأولى

احتضن استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، مباراة الهلال والوحدة الإماراتي في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وحسمها أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المباراة الثانية

تعادل الهلال سلبياً أمام بيروزي خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2017، على ملعب السلطان قابوس الرياضي ببوشر بالعاصمة العمانية مسقط.

المباراة الثالثة

كانت في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، وجمعت بين الهلال أمام العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، وانتهت بالتعادل السلبي.

المباراة الرابعة

استضاف خلالها الهلال نظيره العين في إياب ربع الآسيوية بالرياض، وحقق الزعيم الفوز بثلاثية نظيفة، تأهل بها للدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

المباراة الخامسة.

حل فريق بيروزي الإيراني ضيفاً على الهلال، في ذهاب الدور نصف النهائي بأبطال آسيا، وتمكن الزعيم من دك حصون بطل إيران 4-0، بعشرة لاعبين فقط.







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