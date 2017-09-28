مهاجم تشيلسي : لم أنتقم من أتلتيكو مدريد

المواطن - وكالات

نفى الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، ما تردد خلال الساعات الماضية حول رغبته في الانتقام من أتلتيكو مدريد، رغم تسجيله هدفاً في مرمى الروخي بلانكوس.

وقال مهاجم تشيلسي: «بالطبع انتصار عظيم للغاية على ملعب صعب ضد منافس وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في الأعوام الأخيرة، والأمر لا يتعلق مطلقًا بتاريخي السابق (لكوني لاعبًا سابقًا في ريال مدريد)».

وأضاف موراتا: «أنا محظوظ للعب بجوار البلجيكي إيدين هازارد وأرى أنه أحد أفضل لاعبي العالم، ساعدنا كثيرًا لتحقيق هذا الانتصار العظيم رغم صعوبة المواجهة».

واختتم لاعب تشيلسي الحالي: «ما نفكر فيه الآن هو الفوز بجميع المباريات سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، وأثبتنا أمام الروخي بلانكوس قدرتنا على تحقيق هذا الأمر».

يذكر أن أتلتيكو مدريد تقدم على تشيلسي أمس بهدف في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يرد موراتا بهدف التعادل للبلوز، ثم زميله البلجيكي ميتشي بيتشواي بالهدف الثاني في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.







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