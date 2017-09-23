مواجهة مصرية خاصة بديربي القصيم

المواطن - علي الحمداوي

يستضيف، اليوم السبت، استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، اللقاءَ المرتقب بين الرائد وضيفه التعاون “ديربي القصيم”، ضمن مواجهات الجولة الرابعة “جولة الوطن” من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ستشهد مواجهة مصرية خاصة خلال الديربي، عندما يقف الثنائي المصري عصام الحضري ومصطفى فتحي، لاعبا التعاون، ضد زميلهم السابق مواطنهم شيكابالا.

التعاون يلعب بين صفوفه الثنائي عصام الحضري في حراسة المرمى، ومصطفى فتحي، في حين يضم الرائد صانع ألعاب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

الحضري سيتولى حراسة عرين التعاون ليبقى وجهاً لوجه أمام قائد الزمالك السابق والرائد الحالي شيكابالا، في حين سيحاول اللاعب الشاب مصطفى فتحي قيادة سكري القصيم للفوز الثاني بالدوري.

ولعب الحضري مع التعاون 3 مباريات بالدوري، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى وخسر أمام الهلال 4-3، في حين لعب مصطفى فتحي مباراتين سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما وغاب عن الثالثة لداعي الإصابة.

وفي المقابل تمكن شيكابالا من تسجيل هدف واحد حتى الآن مع الرائد، علماً بأن فريقه خسر 3 جولات حتى الآن بدوري المحترفين ويقبع في قاع الدوري بدون رصيد.

يدخل الرائد صاحب الأرض والضيافة اللقاء في حالة يرثى لها، حيث يقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري بدون رصيد بعد مرور 3 جولات فشل خلالها في حصد أي نقاط.

ويسعى الرائد تحت قيادة مدربه الجزائري توفيق روابح لتحقيق الفوز الأول له الموسم الجاري، احتفالاً باليوم الوطني، رغم صعوبة المهمة أمام التعاون المدجج بالنجوم.

وعلى الجانب الآخر يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال 3-4 في لقاء مثير شهد ندية كبيرة بين سكري القصيم والزعيم.

ومن المتوقع أن يشهد ديربي القصيم حضوراً جماهيرياً كبيراً، بمناسبة اليوم الوطني، والذكرى 87 لتوحيد المملكة العربية السعودية، حيث قرر عبد العزيز التويجري، رئيس نادي الرائد، فتحَ أبواب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مجاناً أمام الجماهير.

يذكر أن الحضري وفتحي وشيكابالا، سبق لهم اللعب للزمالك، ويمثل الحضري التعاون قادماً من وادي دجلة المصري، في حيت يلعب فتحي للسكري بنظام الإعارة قادماً من الزمالك، وهو نفس حال شيكابالا لاعب الرائد.







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