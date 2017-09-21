موبايلي تحتفي بالأبطال وتنتج أغنية “وصل وصل” ابتهاجًا بالتأهل لنهائيات كأس العالم

المواطن - الرياض

أنتجت شركة اتحاد اتصالات موبايلي أغنية من كلمات الشاعر خالد بن معمّر وآداء الفنان محمد إحسان وألحانه، بمناسبة استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اللهُ وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم السعودي ولاعبي وأعضاءِ ومنسوبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ابتهاجا بتأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

من جهته أكد مدير تطوير أعمال المحتوى والتطبيقات في موبايلي الدكتور وحيد بغدادي قائلًا “إنَّ هذا الإنتاج يأتي ليؤكّد اهتمام الشركة بدعم الأنشطة الرياضية، واحتفاءً بإنجازات المنتخب السعودي، وقد تم تدشين العمل في مقرِّ الشركة الرئيسي صباح يوم الأربعاء الموافق 20 من سبتمبر، وسيُبث الإنتاج بمشيئة الله عبر قنواتٍ إعلامية مُتعددة وهو متوفر ضمن محتوى خدمة رنان الخاص بشركة موبايلي”.

وأضاف بغدادي “ستكون الرنة أحد الرنَّات الموجودة في محتوى “رنان” ويمكن للمشتركين الاشتراك في الرنة عبر إرسال الرمز 1176162 برسالة نصية إلى 1404 لتحميل نغمة هذا السعودي الأولى والرمز 11761674 لتحميل هذا السعودي الثانية والرمز 1176170 لتحميل نغمة هذا السعودي الثالثة” وسيحظى عملاء موبايلي بالاستمتاع بها مجانًا لمدة أسبوع، وسيكون سعر الاشتراك بعد الأسبوع المجاني بقيمة 5 ريالات شهريًا”

يُذكر أنَّ شركة موبايلي قد أتاحت مؤخرًا لكافة مشتركيها باقة 5 جيجا لمدة 48 ساعة بعد فوز المنتخب السعودي وتأتي هذه المشاركة تماشيًا مع تفاعلها المستمتر مع المناسباتِ الوطنيةِ وذلك من واقعِ شعورها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا الوطن.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :