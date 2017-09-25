موبايلي تمنح مشتركي برنامج نقاطي 25% نقاطًا إضافية بمناسبة العودة للمدارس

المواطن - الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) متمثلة في برنامج نقاطي، لكافة عملائها أحدث عروضها عبر عدد من شركائها بمناسبة العودة للمدارس في خطوة تعزز تنوع عروض البرنامج الذي يعد الأفضل في ولاء العملاء بالمنطقة من حيث القيمة المضافة العالية وتفاعل المشتركين المستمر.

ويمنح العرض المشتركين إمكانية حصول العملاء على 25% نقاطًا إضافية عند جمع أو استبدال النقاط من أحد فروع المتاجر التالية: (الصنات للحقائب ،أسواق المزرعة، آيزون، لومار، مغربي للبصريات، ألعاب طوكيو ومتاجر فيرجن).

وأوضحت موبايلي أن هذا العرض في جميع فروع المتاجر المذكورة قد بدأ من تاريخ 21 سبتمبر وينتهي في 20 شهر أكتوبر من العام الحالي، حيث تتميز المتاجر المتضمنة للعرض بالتنوع بمناسبة العودة للمدارس.

وأضافت الشركة أنه يمكن لحاملي بطاقات سامبا موبايلي الائتمانية الحصول على 25% نقاطًا إضافية عند تسوقهم لدى أي من شركاء برنامج نقاطي حول المملكة.

ويعكس هذا العرض قيمة برنامج “نقاطي” الذي يعد البرنامج الأكثر تميزاً في برامج ولاء المشتركين بالمنطقة سواء كان ذلك من خلال التنوع الاستراتيجي لشراكاته المتجددة والمتنوعة مع علامات تجارية كثيرة تخدم كافة القطاعات.

يذكر أن “موبايلي” تقدم لمشتركيها من خلال برنامج “نقاطي” مجموعة واسعة وقيمة من المكافآت المنوعة بما يتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم، حيث تنقسم مكافآت برنامج “نقاطي” إلى نوعين رئيسيين إما مكافآت ضمن خدمات “موبايلي”، والتي تتمثل الخدمات المقدمة من قبل الشركة مثل الرصيد الإضافي ودفع جزء من قيمة الفاتورة والمكالمات والرسائل المجانية واستخدامات الإنترنت، بينما يشمل القسم الثاني مكافآت عينية يتم الحصول عليها من خلال شركاء برنامج “نقاطي” المنتشرين في جميع أنحاء المملكة وخارجها والذين يغطون كافة أنواع النشاطات التجارية والتسويقية.







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