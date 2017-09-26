المواطن - جدة

ورّط المحترف الغاني سولي مونتاري نادي الاتحاد في قضية جديدة، قبل حصول العميد على الرخصة الآسيوية استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018.

وفور إلزام الاتحاد بسداد مبلغ 20 مليون ريال لصالح محترفه العاني السابق، دشنت الجماهير الاتحادية هشتاقاً تحت عنوان #مونتاري_يورط_الاتحاد، للتعبير عند مدى غضبها من الضربات المتتالية على العميد.

وحمّلت الجماهير، خلال تغريداتها بعنوان #مونتاري_يورط_الاتحاد، مجلسَ إدارة البلوي الأزمة برمتها، مطالبة بمعاقبة جميع أطراف الأزمة.

وتعاقد الاتحاد مع سولي مونتاري موسم 2016، خلال تولي إبراهيم البلوي رئاسة العميد، وتم توقيع العقد أثناء معسكر الفريق في إيطاليا، ولكن اللاعب هرب مرة أخرى بسبب عدم استلام مستحقاته المالية.

وتقدم اللاعب الغاني بشكوى رسمية ضد الاتحاد لدى لجنة فض المنازعات، اتهم فيه العميد بتزوير عقده الأصلي وعدم الالتزام بسداد مستحقاته المالية المتأخرة.

وبدورها خاطبت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد لإرسال العقد الأصلي للاعب، ولكن دون رد من قبل العميد الذي فشل في إيجاد عقد سولي مونتاري، لتصدر العقوبة الجديد ضد النمور.

يذكر أن الاتحاد بات مطالباً بسداد مستحقات سولي مونتاري البالغة 20 مليون ريال خلال، الأيام المقبلة دفعة واحدة، لضمان عدم توقيع عقوبات إدارية على النمور، والحصول على الرخصة الآسيوية.







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