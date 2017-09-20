ميسي يُحقق الانطلاقة الأفضل في الدوري الإسباني

المواطن ـ محمد سلام

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه اللافت خلال الموسم الحالي، برفقة فريقه برشلونة الإسباني، ووصل إلى صدارة قائمة الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف بعد مرور 5 جولات فقط، وذلك بعد تسجيله سوبر هاتريك يوم أمس في شباك إيبار.

وتحدثت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن السجل التهديفي المميز للاعب في بطولة الليجا في بداية الموسم الحالي، وأشارت إلى أن هذه أفضل انطلاقة لميسي في بداية الموسم، حيث لم يسبق له تسجيل 9 أهداف في أول 5 جولات.

وبينت أن أفضل بداية لميسي في موسم 2011- 2012 عندما سجل 8 أهداف في المباريات الخمسة الأولى في الليجا، أما أسوأ بداية فكانت في موسمي 2006- 2007 و2010-2011، حيث أحرز هدفين فقط.







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