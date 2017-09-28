ميلان في نزهة كروية أمام رييكا باليوروبا ليغ

المواطن - وكالات

يلاقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي نظيره رييكا الكرواتي، بالجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، من عمر منافسات الدوري الأوروبي ” يوروبا ليغ” 2018.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على اوستريا فيينا، في حين يقع رييكا في المركز قبل الأخير بدون رصيد.

ويلعب في الجولة ذاتها فريق نيس الفرنسي صاحب المركز الأول بالمجموعة قبل الأخيرة برصيد 3 نقاط مع نظيره فيتيسه الهولندي صاحب المركز قبل الأخير بدون رصيد.

ويستضيف لودوجوريتس رازجراد البلغاري نظيره هوفنهايم الألماني، بينما يلاقي باشاك شهير التركي مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي، ويلاقي ريد بول سالزبورغ النمساوي نظيره مارسيليا الفرنسي.

ويواجه كونيا سبور التركي نظيره فيتوريا غيمارايش البرتغالي، بينما يلعب اوسترسوند السويدي مع هرتا برلين الألماني، واتلتيك بلباو الإسباني مع زوريا لوهانسك الأوكراني.







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