ميليشيا الحوثي وصالح تقتل 22 مختطفًا في السجون بعد تعذيبهم

المواطن - وكالات

أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قتلت وصفت 22 مختطفًا تحت التعذيب الجسدي في سجونها، منذ مطلع العام الجاري 2017، وسط صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وبحسب بيان صادر، اليوم الخميس، عن وقفة احتجاجية نظمتها أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة، أمام مبنى الأمم المتحدة بالمحافظة، تزامنًا مع اختتام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث طالبن مجلس حقوق الإنسان رئيساً وأعضاء ومنظمات مساندتهن ومناصرتهن في قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجون الحوثيين.

وأكد البيان، أن الرابطة رصدت “512” حالة إخفاء قسري لم تستطع فيها الأمهات زيارة أبنائهن في سجون الحوثيين، أو الاطمئنان على حياتهم وصحتهم، منذ مطلع العام الجاري، بحسب “العربية”.

ولفتت أمهات المختطفين، إلى معاناة أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجون الانقلابيين، حيث التعذيب والتجويع الممنهج، ومنع الدواء في تجاوز صارخ لكل الحقوق الإنسانية.

وذكر البيان، بجريمة الحوثيين البشعة بحق والد المختطف “محمد السودي” الذي ضربوه أمام أبواب سجن الأمن السياسي بصنعاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو يحاول زيارة ولده القابع خلف القضبان.







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