مُحترف الهلال السابق يُساند الفريق في مباراة بيروزي الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

حرص المهاجم البرازيلي إلتون ألميدا، محترف نادي الهلال السابق، على التواجد في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي لمؤازرة فريق الهلال في مباراته المرتقبة أمام بيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان محترف الهلال قد انتقل إلى الزعيم في صيف عام 2015، لكنه وبعد موسم واحد تم بيعه إلى الجزيرة الإماراتي، وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية انتقل إلى الظفرة الإماراتي.

وكان الهلال قد تأهل للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق فوز مريح يضع من خلاله قدماً في نهائي البطولة على حساب بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.

ويعتبر الهلال الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر، كما أنه يخوض الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.

ويلعب الهلال اللقاء بتشكيلة تضم: “المعيوف – البريك – هوساوي – الحافظ – الشهراني – عطيف – ميليسي – الفرج – سالم الدوسري – إدواردو – عمر خربين”.







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