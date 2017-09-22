نائب أمير عسير: اليوم الوطني وحد الكيان وجمع القلوب وأسس للدولة الكبرى

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير بمناسبة اليوم الوطني، أنه مع مطلع شمس الأول من الميزان في كل عام، تفخر وتبتهج بيومها الوطني المجيد الذي يحتفى فيه بإنجاز القائد الملهم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، الذي وحد الكيان وجمع القلوب وأسس لدولة كبرى تستمد قوتها وتنطلق سياساتها من مبادئ الإسلام ومناهجه الواضحة ووسطيته العظيمة.

وأضاف منصور بن مقرن “عبر هذا اليوم الخالد في الأذهان، يوثق الشعب السعودي المخلص والوفي أروع صور الوحدة والتلاحم واجتماع القلوب وتآلفها على المحبة والأخوة في ظل قيادة حكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

وتابع نائب أمير عسير “منذ أن سطر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أروع الملاحم الوطنية البطولية في التاريخ الحديث وحتى يومنا هذا وبلادنا تحظى بالأمن والأمان وتشهد تحولات كبرى هدفها التنمية وبناء الإنسان، والاهتمام بالشعب المخلص الوفي، وتلمس احتياجاته وتوفير الخدمات له”.

وأردف أن المتابع المنصف لمراحل التحول في السعودية يفاخر بإعمار الحرمين الشريفين والاهتمام الذي يحظى به الحجاج والمعتمرون والزوار، ويبتهج بالنهضة التي عمت المدن والقرى والهجر، ويسعد بما وصلت له المملكة من مكانة دولية كبرى، ويقف تقديرًا واحترامًا لمواقف المملكة لنصرة الأمتين العربية والإسلامية، ويدعو بالنصر والتمكين لجنودها ورجال أمنها في كل القطاعات، والتوفيق لكل من أدى الأمانة بكل إخلاص وتفان لما فيه العزة والتقدم لخدمة الوطن والمواطن في كافة المجالات.







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