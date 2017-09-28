نائب أمير عسير يزور مصابي رجال الأمن في خميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

زار صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، المصابين من رجال الأمن المنومين في مستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط.

ونقل سموه تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للمصابين.

وكان في استقبال سموه اليوم لدى وصوله مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب في محافظة خميس مشيط، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري، مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب عبدالله بن محمد الغامدي.

‏‎وأكد سموه خلال زيارته للمصابين اليوم، أن ما قاموا به من عمل بطولي سيسجله التاريخ بمداد من ذهب وسيروى للأجيال القادمة، عن مدى قوة وعزم رجال أمننا البواسل المتمسكين بالعقيدة الإسلامية الغراء، مقدمين دماءهم وأنفسهم للذود عن حياض هذا الوطن الغالي، والمحافظة على أمنه، مثمناً مواقفهم الشجاعة في سبيل حماية الوطن ومقدراته.

وأعرب الأمير منصور بن مقرن عن اعتزازه وفخره بما لمسه من رجال الأمن المصابين من عزيمة وإصرار لحماية دينهم ووطنهم ومليكهم ، سائًلا الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

‏‎وعبر المصابون من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير عسير على زيارته لهم ومشاعره الطيبة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.







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