نائب أمير مكة المكرمة يفتتح اليوم لقاء عالم التطبيقات للمساهمة في تحقيق رؤية 2030

المواطن - مكة المكرمة

بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق اليوم الخميس، فعاليات لقاء عالم التطبيقات بعنوان “تطبيقات نحو رؤية 2030″، والذي تنظمه غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال على مدى يومين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار.

وأعرب أمين عام غرفة جدة، حسن بن إبراهيم دحلان، عن سعادته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة للقاء عالم التطبيقات في دورته الأولى، مؤكدًا أن ذلك يدلل على امتداد دعم ولاة الأمر لمثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية الحراك الاقتصادي في المملكة ومساندتهم لتشجع شباب وشابات الأعمال على الابتكار والإبداع.

وأوضح دحلان أن لقاء عالم التطبيقات يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الموارد والمداخيل الاقتصادية ومواكبتها عبر تطوير المحتوى المحلي وتحفيز قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص استثمارية لريادة الأعمال، حيث يجمع أصحاب التطبيقات والمستفيدين منها إلى جانب مشاركة المستثمرين مع أصحاب الأفكار لإيجاد بيئة محفزة للأعمال الناشئة الصغيرة والناشئة.

وأشار إلى أن لقاء عالم التطبيقات يهدف إلى تطوير المحتوى المحلي وإيجاد بيئة محفزة للأعمال الناشئة والصغيرة وإتاحة فرص وشراكات استثمارية واعدة من خلال تواجد المبدعين من أصحاب التطبيقات والشركات الرائدة في مكان واحد من المستثمرين، كاشفًا أن هذا الحدث يشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية إلى جانب شركات التقنية العالمية وشركات الاتصالات وشركات تطوير التطبيقات وتقديم الدعم لها وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين.

ومن جانب آخر، تنطلق فعاليات لقاء عالم التطبيقات بمقر بسطة ماركت بغرفة جدة في تمام الخامسة مساء (الخميس)، حيث تشهد الفعاليات محاضرة بعنوان “مدخل إلى عالم التطبيقات” للمهندس محمد ملياني الشريك الإداري المؤسس في “وقود التقنية”، يليها تعريف عن مسابقة منتدى MIT السعودية تقدمها الدكتورة سارة غالب مدير عام مبادرات التعليم وريادة الأعمال بمجتمع جميل، ثم محاضرة بعنوان “الجاهزية للاستثمار” للمهندس طلال الأسمري الشريك الإداري في Raed VC، يليها إطلاق مبادرتي تطبيقاتي وسفراء تسعة أعشار يقدمها كلٌّ من المهندس أمجد إدريس رئيس تسعة أعشار والدكتور إياد قدورة مستشار تسعة أعشار، والدكتورة تغريد السراج مستشارة ورئيسة برنامج سفراء تسعة أعشار.

كما تقام ضمن فعاليات اللقاء محاضرة بعنوان “رحلة مؤكّدة على Fly Akeed” يقدمها المهندس بسام المحمدي مؤسس Fly Akeed، ثم محاضرة “وصفة كريم” يقدمها الأستاذ هاشم لاري مدير عام كريم بجدة، يليها محاضرة “التحوّل من الخدمات التقنية إلى المنتجات التقنية”، يقدمها المهندس مازن الضرّاب العضو المنتدب بزد.

كما تتواصل مساء (الجمعة) فعاليات اللقاء والذي يستعرض أبرز التطوّرات التقنية في المجالات الرقمية إلى جانب استعراض خارطة الطريق في مجال الأعمال، وسط مشاركة العقول المبدعة من فئة الشباب والمستثمرين والشركات والمؤسسات المطوّرة والعاملة في مجال برمجة التطبيقات، فضلًا عن سعي اللقاء لتطوير علاقات العمل وتطوير القدرات من خلال ورش العمل والمتحدّثين المشاركين والدورات المقدّمة من شركاء عالم التطبيقات.







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