نائب رئيس الباطن يفتح النار ويؤكد: سنذهب إلى هيئة الرياضة

المواطن ـ محمد سلام

أعرب نائب رئيس رئيس نادي الباطن، مبارك الظفيري، عن استيائه الشديد من العقوبات التي صدرت اليوم من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أن القرارات فيها خلل كبير، وظلم لنادي الباطن، وأنهم سيتجهون إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ للنظر في العقوبات.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت معاقبة نادي الباطن بدفع غرامة (100 ألف ريال)، نظير قيام الجماهير برمي علب مياه عدد (50) داخل أرضية الملعب في لقاء الأهلي الماضي بالجولة الرابعة من الدوري السعودي، وإيقاف رئيس نادي الباطن (4 مباريات) وإلزامه بدفع غرامة مالية (40 ألف ريال)، بعد التلفظ على حكم اللقاء، وإيقاف نائب رئيس نادي الباطن (3 مباريات) وإلزامه بدفع غرامة (20 ألف ريال)، بعد محاولة التهجم على حكم المباراة.

وتحدث نائب رئيس الباطن عبر إذاعة ufm، وقال: “حكم مباراة الباطن والأهلي ظلمنا ظلمًا كبيرًا وتعامل مع رئيس النادي بطريقة غير مقبولة إطلاقاً رغم أن الهويدي لم يخطئ.. حكم المباراة اتهمنا “بكلام مناطقي” لا نرضاه إطلاقاً، وسيتم الرفع للجهات المسؤولة عن ذلك”.

وأضاف: “قرار لجنة الانضباط “مرتبك” حيث وصلني اليوم الساعة 3.30م قرار بلا إيقاف، ومن ثم وصلني قرار بالغرامة والإيقاف الساعة 6م.. مراقب المباراة كتب في تقريره وجود “خمس علب مياه تم رميها من الجماهير” والقرار تضمن وجود “50 علبة””.

وأشار الظفيري إلى أن: “سنعترض على قرار إيقافي وإيقاف رئيس نادي الباطن، بالاضافة إلى الغرامة المبالغ فيها بسبب رمي الجماهير 5 علب مياه فقط.. هناك خلل كبير في قرارات لجنة الانضباط .. وسنذهب إلى معالي رئيس هيئة الرياضة للنظر في العقوبات غير المستحقة”.

وأنهى بقوله: “أستغرب من اللجنة تأخير إعلان القرارات على الباطن حتى يوم مباراتنا مع الفتح وكأنهم منتظرون نلعب الشوط الأول ويصدرونها”.







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