نائب رئيس الهلال: اتحاد الكرة يدرس طلب إعفاء الدوليين.. والزعيم يُمثل الوطن

المواطن ـ محمد سلام

أكد نائب رئيس نادي الهلال، عبدالرحمن النمر، أن التأهل إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا لم يُحسم بعد، رغم الفوز الكبير على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال نائب رئيس الهلال: “اجتمعنا واتفقنا جميعًا على أن الأفراح تكون مختصرة في وقتها؛ لأنه لم يحسم شيء حتى الآن، فلا زال أمامنا مباراة إياب.. سندخل مباراة الإياب ونعتبر النتيجة 0-0 ونحترم الفريق المنافس، فالفريق الذي وصل لنصف النهائي لابد أن يُحترم”.

وتحدث النمر عن تقديم إدارة نادي الهلال طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإعفاء لاعبي الفريق الدوليين من معسكر المنتخب السعودي المقبل؛ وذلك للاستفادة منهم بمعسكر أبو ظبي التحضيري لمواجهة الإياب أمام بيروزي الإيراني.

وأوضح في تصريحات إذاعية: “طلبنا من الاتحاد السعودي تفريغ لاعبي الهلال الدوليين قبل مباراتنا أمام الاتحاد، ولا زال الطلب تحت الدراسة.. نحن في الهلال نمثل الوطن خارجيًّا، والاتحاد السعودي هم من يوازن الأمور ويرون المصلحة تصب لمن بنهاية المطاف”.

ويلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل أمام منتخبي جامايكا وغانا، في بداية التحضيرات للمشاركة في مونديال روسيا 2018، بقيادة فنية جديدة مع المدرب الأرجنتيني باوزا.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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