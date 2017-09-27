ناصر القصبي يمازح السعوديات بعد قرار قيادة السيارة: نبي نطقطق عليكم سنة كاملة

المواطن - الرياض

رحب الفنان ناصر القصبي بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة على طريقته الخاصة وروحه المرحة.

وتفاعل القصبي مع قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وغرد القصبي في حسابه على “تويتر” ممازحاً النساء قائلاً “تعديل نقابك سبب انقلابك”.

وكتب القصبي تحت هاشتاج الملك ينتصر لقيادة المرأة: “الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا.. نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كاملة.. عزيزتي.. تعديل نقابك سبب انقلابك”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر، أمس الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية.

وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

وتشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.







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