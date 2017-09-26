نتائج الشوط الأول في مباريات دوري أبطال أوروبا

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقدم ريال مدريد على مضيفه بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل، سجله غاريث بيل في الدقيقة 18.

وفي مباراة ليفربول أمام مضيفه سبارتاك موسكو، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1- 1، وأحرز هدف سبارتاك فيرناندو مارتينس في الدقيقة 23، وتعادل ليفربول عن طريق كوتينيو في الدقيقة 31.

وجاءت باقي النتائج على النحو التالي:

نابولي 1- فينورد 0

مانشستر سيتي 0- شاختار 0

أبويل 0- توتنهام 1

بيشكتاش 2- لايبزيغ 0

موناكو 0- بورتو 1

إشبيلية 2- ماريبور 0







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