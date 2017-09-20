نجاح عملية أحمد عسيري.. الاتحاد يفتقده في 5 مباريات

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت شركة بوبا الطبية، الشريك الصحي لنادي الاتحاد، نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لمدافع الفريق الاتحادي أحمد عسيري، مؤكدة أنها اختارت أفضل الأطباء لإجراء العملية الجراحية للاعب في قدمه اليسرى.

وقالت بوبا من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “اخترنا أفضل الأطباء تحت شبكاتنا لإجراء عملية جراحية في القدم اليسرى للاعب أحمد عسيري، وتكللت بالنجاح بفضل الله”.

هذا وظهر أحمد عسيري في مقطع فيديو ليُطمئن الجماهير على نجاح عمليته في “مشط القدم”، وكشفت المصادر أن اللاعب يحتاج ما بين 6 إلى 8 أسابيع للعودة إلى الملاعب.

وبات من المؤكد غياب أحمد عسيري عن 5 مباريات لفريق الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهي لقاءات الهلال والتعاون وأحد والأهلي والقادسية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :