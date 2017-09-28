نجم PSG : كم تمنيت ألا أكون لاعب كرة قدم‎

المواطن - وكالات

أكد المحترف البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسبق وباريس سان جيرمان الفرنسي حالياً، أنه تمنى العمل كموسيقي قبل أن يكون لاعب كرة قدم.

وقال نجم PSG: «كنت أفضل العمل كموسيقي، على أن أكون لاعب كرة قدم، ولكني رغبت في تحقيق حلم والدي الذي تمنى أن يراني لاعباً».

وتابع لاعب نادي برشلونة الأسبق: «لقد كان يحب كرة القدم وكنت أتفهم شغفه، ولذلك قررت بدء مسيرتي العملية بممارسة كرة القدم، وكان مرجعي دائمًا كافو نجم ميلان السابق، فقد كان أحد أعظم اللاعبين الذين شاهدتهم».

وواصل ظهير PSG : «لو أن لديّ القدرة على اتخاذ قرار يتعلق بكرة القدم، فلا بد من وجود الاحترام المتبادل فهذا الأمر نفتقده في الملاعب، ولذلك علينا البدء بتغيير المسؤولين واستبدالهم بآخرين يتعاملون مع اللعبة بمنطق الحب وليس المكاسب».

وأكمل داني ألفيس: «البعض يتعامل مع كرة القدم على أنها وظيفة، ولكن في السابق كان الجميع يلعبها لأجل المتعة فقط، وأنا أفعل الأمر ذاته».

ويلعب حاليًا داني ألفيس لصالح PSG قادماً من يوفنتوس الإيطالي، من قبله نادي برشلونة الإسباني، وحقق جميع البطولات المحلية والقارية برفقة فريق الآسبق Barcelona.

يذكر أن لاعب Barcelona الأسبق قاد PSG للفوز أمس 3-0، على بايرن ميونيج الألماني، في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.







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