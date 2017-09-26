نجوم التعليق الإماراتي: حلم الزعيم يقترب وليلة من ليالي الهلال

المواطن ـ محمد سلام

قدم المعلق الإماراتي فارس عوض، تهنئته إلى لاعبي نادي الهلال بعد فوزهم الكاسح على بيروزي الإيراني بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وعقب نهاية اللقاء، قال فارس عوض في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ليلة عمر ويوم من أيام الهلال، هذا هلال يريد أن يعود للعاصمة أبو ظبي مرة أخرى مبرووووك لكل عشاقه”.

فيما أشاد المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي بشخصية الهلال التي لم تتأثر حتى بعد طرد عبدالله عطيف، وأكد أن الزعيم قريب من تحقيق الفوز بالبطولة الآسيوية، وكتب الكعبي من خلال حسابه على تويتر: “أمسية ممتعة بالأربعة وبدونها، شخصية مدرب لم تهتز حتى بعد الطرد، سجل خالٍ من الهزائم، بهكذا أداء وروح حلم هذا الزعيم يقترب، مبروك للهلال”.

هذا وسجل هدف الهلال الأول عمر خريبين في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0، ومع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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