نحو رؤية 2030.. نائب أمير مكة المكرمة يفتتح عالم التطبيقات

المواطن - واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة اليوم ، لقاء عالم التطبيقات بعنوان “تطبيقات نحو رؤية 2030” الذي تنظمه غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار، بمشاركة 120 جهة حكومية وخاصة، كما دشّن سموه 12 تطبيقًا لهواتف ذكية نفذها شباب سعوديون.

وأعرب أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان عن سعادته برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة للقاء عالم التطبيقات في دورته الأولي، مؤكدًا أن ذلك يدلل على امتداد دعم ولاة الأمر لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية الحراك الاقتصادي في المملكة ومساندتهم لتشجع شباب وشابات الأعمال على الابتكار والإبداع.



وأوضح دحلان أن لقاء عالم التطبيقات يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الموارد والمداخيل الاقتصادية ومواكبتها عبر تطوير المحتوى المحلي وتحفيز قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص استثمارية لريادة الأعمال، حيث يجمع أصحاب التطبيقات والمستفيدين منها إلى جانب مشاركة المستثمرين مع أصحاب الأفكار لإيجاد بيئة محفزة للأعمال الصغيرة والناشئة.

وأشار إلى أن لقاء عالم التطبيقات يهدف إلى تطوير المحتوى المحلي وإيجاد بيئة محفزة للأعمال الناشئة والصغيرة وإتاحة فرص وشراكات استثمارية واعدة من خلال وجود المبدعين من أصحاب التطبيقات والشركات الرائدة في مكان واحد من المستثمرين، كاشفًا أن هذا الحدث يشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية، إلى جانب شركات التقنية العالمية، وشركات الاتصالات، وشركات تطوير التطبيقات وتقديم الدعم لها، وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين.



‏ وبين دحلان أن التطبيقات التي دشنها نائب أمير منطقة مكة المكرمة عديدة منها متجر إلكتروني لكل احتياجات الأسرة يتميز بالتوصيل المجاني مع إمكانية الدفع النقدي أو عبر الشبكة مع اختيار الوقت المناسب لتوصيل الطلبات، وموقع يضم أكثر من 7 آلاف منتج من العطور والتجميل، وتطبيق لتمديد الغاز الذي يقوم بتمديد شبكات الغاز المركزي للمنازل والشركات والمطاعم والمجمعات السكنية التي تعد خدمة جديدة في المملكة، إلى جانب تطبيق المدارس الذي يسهل تواصل الطالب بالمدرس ويتميز بتوفير قوائم بيانات عن المدرسين المتخصصين في نطاق عمراني محدد، وتطبيق يمكن من طلب سيارة النقل الأقرب للمستخدم لنقل الشحنات مهما كان حجمها مع إمكانية تتبعها، وتطبيق يسهل إجراءات عمل وكالة شرعية وعمليات التوثيق، كذلك تطبيق يمكن من تسجيل القضايا وحفظها والرجوع إليها وتخزين الصور والملفات لكل قضية ومتابعتها مع خدمة المواعيد، وغيرها من التطبيقات الخدمية.







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