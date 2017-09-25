هنا .. قرعة كأس الخليج 23.. الأخضر يصطدم بالإمارات

المواطن - الرياض

أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج في نسختها الثالثة والعشرين، والتي أقيمت في قطر اليوم الاثنين، المنتخبَ السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: «قطر، البحرين، العراق، اليمن».

المجموعة الثانية: « السعودية، الإمارات، سلطنة عمان».

وسينضم المنتخب الكويتي للمجموعة الثانية، حال رفع الإيقاف المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي “فيفا”، بسبب تدخل الحكومة في الرياضة.

وستنطلق منافسات بطولة كأس الخليج في نسختها الثالثة والعشرين، خلال الفترة من ٢٣ ديسمبر المقبل، وحتى ٧ يناير 2018، في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، قرر في أبريل 2016 بطولة كأس الخليج 23 في قطر بدلاً من الكويت، في ظل الحظر المفروض على الرياضة الكويتية.







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