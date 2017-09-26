نواف العابد يوجه رسالة للاعبي الهلال بعد الرباعية في شباك بيروزي

المواطن ـ محمد سلام

افتقد نادي الهلال إلى خدمات نجمه نواف العابد، خلال مباراته مع بيروزي الإيراني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهى باكتساح الهلال لبيروزي بنتيجة 4 أهداف دون مقابل.

وغاب نواف العابد عن المباراة بداعي الإصابة، لكن زملاءه استطاعوا سد فراغه، وقدموا مستوى رائعًا خلال اللقاء، وجاء الفوز بالأربعة ليقترب الهلال كثيرًا من العبور إلى المباراة النهائية قبل مواجهة الإياب في مدينة مسقط العمانية يوم 17 أكتوبر المقبل.

وعقب نهاية اللقاء، حرص نواف العابد على تهنئة زملائه من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “ألف مبروك جماهير الملكي ألف شكر إخواني اللاعبين على النتيجة والمستوى.. وشكرًا جماهيرنا الغالية دعمها وحضورها”.

هذا وسجل هدف الهلال الأول عمر خريبين في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0، ومع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







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