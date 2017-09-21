نيفيل: لماذا تتجاهلون نجم مانشستر يونايتد؟

المواطن – وكالات

أكد فيل نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن ماركوس راشفورد لاعب النادي الحالي إمكانياته مذهلة ويستحق أن يصل سعره ما بين 100 إلى 150 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بالثنائي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، وكيليان مبابي الوافد الجديد لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق: «الجميع مشغول طوال الوقت بالحديث عن ديمبلي ومبابي، ويتجاهلون راشفورد، لماذا؟ هل لأنّه إنجليزي؟، لو تحدثنا عن إمكانيات اللاعب، فهو دائمًا يظهر بصورة جيدة للغاية ويلعب في 3 مراكز بالمنطقة الهجومية سواء في الجناح الأيمن أو الأيسر أو مهاجم صريح وهذا قد يجعله في مستوى مبابي وديمبلي».

وتابع فيل نيفيل: «نظرًا للأسعار الحالية للاعبين، فإن راشفورد يستحق ما بين 150 مليون جنيه إسترليني إلى 100 مليون جنيه إسترليني، فإمكانياته مذهلة، ما يميز راشفورد أيضًا أنّه نجح مع مدربين مختلفين، فتألق في البداية مع الهولندي لويس فان جال ثم الآن يظهر بصورة جيدة للغاية مع البرتغالي جوزيه مورينيو في الفريق».

يذكر أن راشفورد لعب مع مانشستر يونايتد 79 مباراة، في آخر 3 مواسم، وتمكن من تسجيل 24 هدفاً.







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