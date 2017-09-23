هادي يسخر من الحوثي: ينتظر المهدي في كهوف صعدة

المواطن - وكالات

رجح الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن يكون زعيم الانقلابيين الحوثيين، عبدالملك الحوثي، موجودًا في كهوف صعدة.

وأشار هادي، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” ساخرًا إلى أن عبدالملك الحوثي ينتظر نزول “المهدي المنتظر”، كي يتحركا معًا؛ وفقًا لتصريحات الرئيس اليمني.

وكشف الرئيس اليمني أن مجلس النواب سوف يعقد جلساته في عدن في نهاية أكتوبر المقبل، وحول عودته إلى عدن، قال هادي: إن هذه الخطوة ستأتي في أي وقت، وهي ليست مرتبطة بزمن معين.

وإلى ذلك، أشاد الرئيس اليمني هادي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الدور الكبير الذي يقوم به في اليمن.

وأضاف هادي أنه المركز الوحيد الذي التزم بما تعهد به من عمليات إمداد غير عادية في دعم المشروعات الإنسانية على مستوى كل المحافظات اليمنية.







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