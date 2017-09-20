هبوط أسعار النفط والتفاؤل سيد الموقف

المواطن - وكالات

هبطت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، متراجعة عن أعلى مستوياتها في حوالي خمسة أشهر قبل اجتماع بين منتجين رئيسيين لمناقشة تمديد محتمل لتخفيضات في إمدادات الخام.

وعلى الرغم من ذلك يظل السوق متفائلًا قبل الاجتماع الذي سيعقد يوم الجمعة بين أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة لمناقشة احتمالات تمديد اتفاقهما لخفض الإمدادات.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 34 سنتًا لتبلغ عند التسوية 55.14 دولار للبرميل، لكنها تبقى غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 5 أشهر البالغ 55.99 دولار.







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