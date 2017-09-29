هذا الخطأ منع تواجد الحكم الأجنبي في مباراة الهلال ضد القادسية !

المواطن ـ محمد سلام

أكد محمد العتيبي، المنسق الاعلامي لنادي القادسية، أنهم كانوا يريدون استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الهلال ضد القادسية في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار العتيبي إلى أن هناك خطأ حدث من جانب سكرتارية نادي القادسية تسبب في عدم التقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لإدارة مباراة الهلال ضد القادسية.

وأضاف العتيبي في تصريحات إذاعية عبر ufm: “أداء الحكم السعودي كان مثير للجدل خلال الجولتين الماضية، وكثير كانوا متضررين ومنهم فريقنا في مواجهة الفيصلي”.

هذا ويحتل الهلال في الوقت الحالي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر الباطن، والذي أنهى مباراته في الجولة الخامسة بالتعادل مع الفتح، وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد أمام الاتحاد، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

فيما يتواجد القادسية في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وانهزم في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.







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