هذا ما قاله المغردون حول تلقين عبدالرحمن السديس سورة الفاتحة للتلاميذ

المواطن - مكة المكرمة

أشاد المغردون بتواضع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إمام الحرم المكي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول يجلس على مقاعد الدراسة ويلقن التلاميذ سورة الفاتحة.

واعتبر المغردون أن ما قام به الشيخ عبدالرحمن السديس هو خير مثال وخير قدوة للمعلمين والعلماء والشيوخ الذين يرغبون في تعليم الأبناء، حيث عليهم أن يخالطوهم وأن يتواضعوا معهم؛ حتى يمنحوهم الثقة في النفس.

وحظي مقطع الشيخ السديس مع التلاميذ بتداول واسع عبر مواقع التواصل، وحصد تغريدات متعددة؛ حيث قال عبدالقادر يوسف: درس في التواضع يقدّمه معالي الشيخ عبدالرحمن السديس ويتلو على أبنائه الطلاب سورة الفاتحة.

وأضاف حساب سفير الوطن: رفع الله قدرك شيخنا الجليل عبدالرحمن السديس في إحدى المدارس الابتدائية.

وقال حساب وكالة تعليق الدراسة: معالي الشيخ عبدالرحمن السديس يشارك طلاب الصف الأول في أول يوم دراسي لمدرسة ابن عامر الابتدائية بمكة.

وأضاف رعد مغفوري: الشيخ الفاضل عبدالرحمن السديس يزور إحدى المدارس ويعلم الطلاب الجدد حفظ القرآن.

ونشر نايف المنصور مقطع الفيديو، وكتب معلقًا: تواضع معالي الشيخ عبدالرحمن السديس.







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