هذه فعاليات أمانة الرياض في اليوم الوطني للمملكة

المواطن - الرياض

تحتفي أمانة منطقة الرياض بمناسبة ذكري اليوم الوطني 87 لتأسيس المملكة العربية السعودية بحزمة من الفعاليات والبرامج الوطنية التي تستهدف شرائح المجتمع في عدة مواقع بمشاركة الآلاف من المتطوعين ، حيث تأتي تلك الفعاليات تخليدًا لذكرى هذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة والحدائق في أمانة منطقة الرياض المهندس إبراهيم الهويمل أنه تم إعداد برنامج خاص لليوم الوطني يضم فعاليات تقام في أكثر من موقع في أنحاء العاصمة الرياض ، لافتًا النظر إلى أن من أبرز فعاليات البرنامج الخاص باليوم الوطني فعالية سباق ماراثون الدراجات، وماراثون المشي الذي سيقام في وادي حنيفة، كما سيتم تشكيل أكبر شعار بشري بمشاركة عدد من المتطوعين وطلاب المدرس ، وخلال تلك الفعاليات سيتم إطلاق وسم “وطني نبضي ” في شبكات التواصل الاجتماعي ، ونشر فيلم خاص عن اليوم الوطني يحكي قصة الولاء ومعنى حب الوطن الذي يكون بالقلب والفعل، بحسب وكالة “واس”.

وأشار المهندس الهويمل إلى أن من ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 87 فعالية خدمة وطن حيث يتم اختيار ثلاثة مواقع هي (حديقة بحي المحمدية، وشعيب بنبان، وموقع لحديقة في حي لبن) حيث يشارك فيها عدد من المتطوعين والسكان الرغبين في المشاركة من خلال استكمال تنفيذ حديقة المحمدية وتشجير الموقع المخصص لحديقة حي لبن مع تنظيف المنطقة المحيطة بالحديقة، أما ما يخص شعيب بنبان فسيتم زارعة عدد من الأشجار من قبل المتطوعين؛ وهذه الفعاليات ضمن المساهمة في خدمه الوطن وتعزيز ذلك في نفوس الشباب.

ولفت النظر إلى أنه سيتم إنارة واجهات الأبراج والمراكز التجارية باللون الأخضر ، كما سيتم تركيب بالونات ضخمة وإطلاق بالونات باللونين الأخضر والأبيض.

وأكد المهندس الهويمل أنه في هذ اليوم سيكون لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي ولرجال أمننا ضمن هذه الفعاليات عبارات الشكر والثناء والدعاء لهم لدورهم الكبير في حماية بلادنا المباركة، وإبراز ذلك في الدور المهم في نفوس شباب الوطن والمتطوعين.







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