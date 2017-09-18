هكذا ردت المعارضة القطرية على دعوة عبدالله آل ثاني

المواطن - وكالات

شدد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، على أن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، “يسعى إلى توحيد الصفوف” في قطر التي تواجه أزمة بسبب تعنت النظام.

وأكد الهيل، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد، “يا أهل قطر سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يسعى إلى توحيد الصفوف، ففشل نظام الحمدين في الالتزام بتعهداتهم يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن”.

ودعا الشيخ عبدالله، عقلاء الأسرة الحاكمة بقطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة، التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي.

كما أكد الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أن الصمت على الأزمة القطرية خذلان لوطننا وأهلنا.

وكشف الشيخ عبدالله آل ثاني، في تصريحات هاتفية إلى “العربية”، قبل قليل، أن الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني رحب بالبيان بشدة، كما يوجد أيضًا استجابة وترحيب عدد من الأسرة بالبيان.

وقال: إن الدور اليوم هو أن يكون سندًا وعونًا لكل خير يعود إلى بلده قطر، وبحث الحل بكل السبل الممكنة، مشددًا على أن الدول الشقيقة ستقف معهم في هذه الخطوة.

وتابع أن الأمور ستكون بخير، وسينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، كاشفًا أنه تواصل ببعض الشخصيات في قطر ووجد استجابة قوية للبيان.







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