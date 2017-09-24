هكذا علقت غادة عبد الرازق على إساءة الفيشاوي بمهرجان الجونة

المواطن - القاهرة

شنّت غادة عبد الرازق هجوماً على الممثلَين أحمد الفيشاوي وأحمد مالك، لا سيّما بعد العبارة التي نطق بها الفيشاوي خلال اعتلائه المسرح في مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت غادة عبد الرازق صورة للفيشاوي ومالك علّقت عليها قائلة: “اختيار سليم لشخصيات سليمة، وجهة مشرّفة لمصر، هذه هي الديموقراطية، الحرية، الشخصية، برافو، مهرجان الجونة، يا خسارة، طلعتونا بأوسخ شكل، شكراً”.

من جهته اعتذر الممثل الشاب أحمد الفيشاوي، إثر تلفّظه بكلمة خارجة عن اللياقة، خاصة بعد الهجوم الشديد عليه، خلال افتتاح مهرجان “الجونة” السينمائي في مصر.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو في حسابه عبر “انستغرام” قدّم فيه اعتذاره مما حصل، وقال إنّه لم يكن يقصد الإساءة لأحد، ووجّه شكره للقائمين على المهرجان.

وأضاف أنّه كان يتمنّى أن يشاهد الحضور الفيلم على شاشة جيدة وليس عبر شاشة مهزوزة.

تصرّف الفيشاوي الذي يشارك في المهرجان بفيلم “الشيخ جاكسون”، جاء نتيجة وقف الفيلم بعد مرور 5 دقائق من عرضه، بسبب الإضاءة التي أثّرت في الشاشة.







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