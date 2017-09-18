هكذا وصف المستشار القحطاني بيان الشيخ عبدالله آل ثاني

المواطن - الرياض

أشاد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، ببيان الشيخ عبدالله آل ثاني، واصفًا إياه بـ”بيان الكبار”.

وقال المستشار القحطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إن بيان الكبار الذين يسعون لمصلحة بلادهم وأشقائهم.. اللهم وفقه وسدده وبالشعب القطري الشقيق”.

وأضاف: “مساندة الشيخ الجليل مبارك بن خليفة آل ثاني الفورية لبيان الشيخ عبدالله بن علي دلالة واضحة أن تصرفات تنظيم الحمدين لا تمثل أهلنا في قطر”.

ومساء أمس الأحد، دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أسرته وعقلاء قطر إلى اجتماع لبحث تفاصيل الأزمة، خاصة وأنها تمضي إلى الأسوأ، كما يدفع التحريض المباشر من جانب نظام تميم بن حمد في قطر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين المنطقة إلى مصير لا تريد أي دولة الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب وضياع المقدرات.

وأكد آل ثاني، في بيان له، أنه يدعو الحكماء والعقلاء من أسرة آل ثاني وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني لبحث كل ما يخص الأزمة وما يمكن عمله لعودة الأمور إلى نصابها وتقوية اللحمة الخليجية.

وشدد على أنه لا يفعل ذلك ادعاءً أو استعراضًا، بل متفائل عندما رأى ما تيسر له من خدمة أهله وتسهيل أمورهم ووجد الأبواب مشرعة، خاصةً وأنه وجد حرصًا من جانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سلامة قطر وأهلها، وواجب الأسرة عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة.







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