هل تحصل كردستان على مكافأة لمشاركتها بمواجهة داعش

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

بالرغم من الإقبال الجماهيري على الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان خلال الأيام الماضية بشأن الانفصال عن العراق، والذي انتهى بإقراره بنسبة 92% من إجمالي المشاركين، إلا أن الرفض الذي أبداه المجتمع الدولي بمشاركة العديد من الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما، قد يبدو حجر عثرة أمام الأكراد نحو تحقيق الاستقلال عن العراق.

وعلى الرغم من الرفض العالمي الواسع لتلك المحاولات، إلا أن هناك عددا من الأصوات التي تنادي بمنح كردستان الحق في الانفصال، على رأسها الكاتب البريطاني، سيمون تيسدال، والذي أكد خلال مقال له في صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الغرب عليه أن يبذل مزيدا من الجهد في التعاون مع الإقليم في تحقيق استقلاله.

وطالب الكاتب البريطاني المخضرم، بمكافأة كردستان بمشاركته للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لضرب تنظيم “داعش” في العراق، في عمليات القتال المسلح ضد العناصر الإرهابية في البلاد، لا سيما بعد أن استولى التنظيم المتطرف على مساحات شاسعة من العراق، من بينها مدينة الموصل.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بالإضافة إلى الجامعة العربية والمملكة العربية السعودية والعراق وإيران وسوريا وتركيا، جميعها اتفقت على ضرورة الوقوف أمام تلك الطموحات غير المشروعة للأكراد في العراق، غير أن بعض الأصوات لا تزال ترى أن الإقليم ساهم بقوة في الحفاظ على الأراضي العراقية من قبضة “داعش”، وهو الأمر الذي يستحق المكافأة.

وعلى الرغم من حالة التوحد التي ظهرت جلية في الاجتماع العام لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام القليلة الماضية، على رفض إجراء استفتاء شعبي على قرار انفصال كردستان عن العراق، فإن دولة وحيدة كانت مؤيدةً لهذا الإجراء، والذي اعتبرته تعبيرًا شعبيًا عن رغبات الناس في الإقليم، حيث ظهر رئيس الحكومة اليهودية بنيامين نتنياهو ليؤكد دعمه لإقليم كردستان، ليظل الوحيد في العالم الذي يجهر بذلك صراحة، وأرجعت الصحيفة الأميركية هذا التقارب العاطفي بين اليهود والأكراد يأتي على أساس تاريخي وملامح ثقافية تم تشكيلها على مدار آلاف السنين.

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