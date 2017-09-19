هل رأيت شلالًا يصعد من الأسفل إلى الأعلى؟.. شاهد هذا الفيديو!

المواطن - وكالات

الطبيعي أن الشلال عبارة عن تيار من المياه يتساقط من الارتفاع إلى الأسفل، وبهذا يمكن القول: إنه شلال نازل، ولكن ماذا يسمى التيار الذي يصعد من الأسفل إلى الأعلى؟.. شلال كاترات الذي يقع في منطقة رايشوار بالقرب من مدينة بونه في ولاية “ماهاراشترا” الهندية يسير خلافًا لكافة الشلالات في العالم، حيث تيار المياه يتصاعد من الأسفل إلى الأعلى.

وفي الحقيقة شلال كاترات يواجه تيارًا هوائيًّا عاصفًا يعكس حركة المياه ويجعلها تصعد للأعلى خلافًا لكافة الشلالات.

وهذه الظاهرة اللافتة للانتباه تحدث في بعض أيام السنة، وعند هبوب الرياح حيث تسير المياه بشكل عكسي، بحسب العربية.







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