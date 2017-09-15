هنا أسماء المقبولين نهائيًا على وظائف هيئة الهلال الأحمر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المقبولين نهائيًا ممن اجتازوا المسابقة الوظيفية على وظائف (أخصائي إسعاف وطب طوارئ، وفني إسعاف وطب طوارئ، وفني أجهزة طبية)، لعام 1438هـ، داعية المقبولين لحضور البرنامج التأهيلي والمباشرة، وذلك وفقًا لما يلي:

أولًا: على المرشحين على وظائف (أخصائي إسعاف وطب طوارئ) حضور البرنامج التأهيلي الذي سيعقد في قاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمركز الرئيسي للهيئة الواقع بحي الصحافة طريق الملك فهد في يوم الأحد الموافق 1438/12/26هـ الساعة العاشرة صباحًا.

ثانيًا: على المرشحين على وظائف (فني إسعاف وطب طوارئ) حضور البرنامج التأهيلي الذي سيعقد في مقر الإدارة العامة للتدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الواقع بطريق العليا العام خلف نادي الشباب في يوم الأحد الموافق 1438/12/26هـ الساعة العاشرة صباحًا.

ثالثًا: على المرشحين على وظائف (فني أجهزة طبية) كما في البيان المرفق مباشرة مقرات العمل المحددة أمام كل مرشح اعتبارًا من تاريخ 27/12/1438هـ.

وبينت الهيئة أنه سيتم اعتبار مباشرة عمل الوظيفة لكل مرشح اعتبارًا من تاريخ مباشرة البرنامج التأهيلي المحدد أعلاه، وإكمال متطلباته حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين.

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