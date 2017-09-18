هنا التفاصيل.. وظائف إدارية جديدة لدى شركة زين بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول تسليم المنتجات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– تنفيذي مبيعات الغرب والجنوب (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– محلل رقمي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– محلل أول الحوكمة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

– مدير الحوكمة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، وعلوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– محلل أول مشاركة الناس (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– محلل ضمان الإيرادات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 7 أكتوبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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