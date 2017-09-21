هنا تشكيلة الهلال والاتحاد في لقاء الكلاسيكو

المواطن ـ محمد سلام

استقر مدرب نادي الاتحاد، خوسيه لويس سييرا، على تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة مساء الليلة أمام ضيفه نادي الهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم: “فواز القرني، عدنان فلاتة، بدر النخلي، عمار الدحيم، طارق عبدالله، فهد الأنصاري، خالد السميري، محمود كهربا، كارلوس فيلانويفا، فهد المولد، أحمد العكايشي”.

فيما اختار المدرب رامون دياز تشكيلة الهلال على النحو التالي: “عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، عمر خريبين، جيلمين ريفاس”.

ويدخل الهلال اللقاء وهو يحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط متساوياً مع فريق الباطن المتصدر بفارق الأهداف، فيما حصد الاتحاد 3 نقاط فقط خلال أول ثلاث جولات، بواقع فوز واحد وخسارتين، وهو ما أبقاه في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.

وفي ظل سعي الهلال لتعميق جراح مضيفه الاتحادي، ينظر لاعبو الأخير ومدربهم التشيلي لويس سييرا إلى نقاط كلاسيكو الليلة باعتبارها مسألة حياة أو موت، خصوصاً وأن أي تعثر جديد سيوجه ضربة قاسية إلى تطلعات الفريق للمنافسة على لقب الدوري.







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