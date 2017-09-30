هنا.. تشكيلة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق، بعد قليل، مباراة قوية تجمع الأهلي بضيفه الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم: “العويس، المولد، معتز هوساوي، أبوابونا، الحربي، باخشوين، المقهوي، دي سوزا، ليوناردو، فيتفا، السومة”.

فيما جاءت تشكيلة الرائد كالتالي: “الرحيلي، الشامخ، الشويش، إيلي سابيا، عبدالله قاسم، الشمري، العياف، أمورا، شيكابالا، ويندر لويز، بانجورا”.

هذا ويدخل النادي الأهلي أجواء المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث لعب الراقي 4 مباريات، خسر في الأولى، وفاز في الثانية، تلاها التعادل، وفي الجولة الماضية فاز 2- 1 على الباطن المتصدر حاليًّا.

ويملك الأهلي في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الرابع، ويسعى للسير في سكة الانتصارات من أجل المنافسة على لقب الدوري الذي خسره الموسم المنقضي لصالح الهلال، وخرج دون أي بطولة موسم 2016- 2017.

وعلى الجانب الآخر حقق الرائد تعادلًا معنويًّا أمام غريمه التعاون في ديربي القصيم، ويأمل في عبور عقبة الأهلي الليلة وتحقيق أول فوز بالدوري السعودي 2017- 2018.

ويقبع الرائد في قاع جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل أمام التعاون، وخسر في أول 3 جولات على التوالي.







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