هنا تفاصيل الدوام الشتوي والصيفي بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي بن محمد كركمان الدوام الشتوي والصيفي بجميع مدارس المنطقة في مختلف المراحل التعليمية.

ومن المقرر أن يبدأ الدوام الشتوي يوم الأحد 18/1/1439 الموافق 8/10/2017 وسوف يكون الطابور الصباحي الساعه 7:15 فيما ستبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30.

من جهة أخرى يبدأ الدوام الصيفي بجميع مدارس المنطقة في مختلف المراحل يوم الأحد 15/7/1439 الموافق 1/4/2018 وسوف يكون الطابور الصباحي الساعة 6:45 فيما ستبدأ الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحا.

وقد تم تعميم ذلك على جميع المدارس في محافظات ومراكز المنطقة.







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