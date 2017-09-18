المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

شرعت جامعة الملك عبدالعزيز في إعفاء عدد كبير من الطالبات والطلاب من الرسوم الدراسية من خلال برامج المنح الدراسية في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لطلاب برنامج الفصلية للانتساب والتعليم عن بعد.

واشترطت جامعة الملك عبدالعزيز أن تغطي الإعفاءات المشمولين من الطالبات والطلاب في برنامج الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وأصحاب الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة والذي ينتهي في تاريخ 17 من محرم لعام 1439هــ.

هذا وسيتم إعفاء من تنطبق عليه الشروط من الطالبات والطلاب من الرسوم الدراسية الفصلية في برامج الانتساب والتعليم عن بعد والتي تشمل 3000 آلاف ريال لبرنامج الانتساب و4000 آلاف ريال لبرنامج التعليم عن بُعد بَعد أن تقوم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بدارسة جميع الطلبات المقدمة من عموم الطالبات والطلاب وتطبق عليها الشروط ومن يستحق سوف تسدد الجامعة عنه الرسوم الدراسية وفق برنامج المنح. ويمكن للطلاب والطالبات الاستفادة وتقديم طلب إعفاء من الرسوم عبر زيارة الرابط بالضغط هنا







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :