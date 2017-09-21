هنا رابط نظام المقابلات لحجز موعد المرشحين على الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

دعت وزارة التعليم المرشحين على الوظائف التعليمية للدخول على بوابة نظام المقابلات لحجز موعد لاستكمال إجراءات التعيين.

ويمكن حجز موعد المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نظام المقابلات عبر الرابط التالي (هنا).

إنشاء حساب في حالة المستخدم الجديد من خلال:

1- إدخال رقم السجل المدني

2- إدخال رقم الجوال

3 – إدخال البريد الإلكتروني المسجل ثم تأكيد الإدخال.

4- اختيار اسم المرور وكلمة السر

للدخول إلى النظام إذا كان سبق التسجيل عبر بوابة نظام المقابلات.

وقالت وزارة التعليم إن التسجيل متاح فقط للأسماء المعلنة من الخدمة المدنية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أمس ترشيح ( 3864 ) متقدماً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والمعلنة في 02 – 12 – 1438هـ، بعد إجراء المفاضلة النهائية.

وقالت وزارة الخدمة المدنية إن ذلك تم وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى (100) نقطة موزعة على النحو التالي:

– المؤهل العلمي (40) نقطة.

– كفايات المعلمين (40) نقطة ,علمًا بأن الوزارة اعتمدت ما وردها من مركز قياس.

– نقطتان عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات بـ (20) نقطة.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي كالتالي :

1- حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة أو حملة البكالوريوس غير التربوي إضافة للحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

2- حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

3- حملة مؤهل البكالوريوس الذين حصلوا على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

ودعت المرشحين لمتابعة موقع وزارة التعليم وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.



https://www.almowaten.net/2017/09/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-3864-%D9%85%D8%AA/



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