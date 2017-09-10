هنا موعد إعلان الوظائف العامة عبر جدارة الخدمة المدنية

المواطن - الرياض

من المتوقع أن تعلن وزارة الخدمة المدنية يوم 23 من الشهر الجاري، عن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وذلك بحسب الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الحكومية للعام 1438-1439 هـ.

ومن المتوقع أن تغلق وزارة الخدمة المدنية غدًا باب تلقي الاقتراحات من الجهات الحكومية تمهيدًا للإعلان عنها بعد أيام.

وطبقًا لخطة وزارة الخدمة المدنية سيكون التقديم على الوظائف العامة للرجال يوم 26 من ذي الحجة وينتهي في الأول من محرم المقبل فيما سيتم بدء التقديم للنساء اعتبارًا من 4-8 من شهر المحرم.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن نتائج الترشيح يوم 22 من شهر المحرم المقبل عبر موقع جدارة على بوابة الخدمة المدنية.

إلى ذلك تغلق وزارة الخدمة المدنية غدًا الاثنين، 20 من ذي الحجة، باب التقديم على الوظائف التعليمية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت عن بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية البالغ عددها 4716 وظيفة عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني بدءًا من يوم 6 من ذي الحجة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد سبق وأعلنت عن هذه الوظائف وبشكل مفصل للرجال والنساء في اليوم الثاني من الشهر الحالي على بوابة الوزارة الإلكترونية.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تعلن عن خطتها الزمنية السنوية للإعلانات الوظيفية لكل عام مالي، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من مختلف السلالم الوظيفية، حيث تعتمد خطة الإعلانات على ما تزود به الوزارة من الوظائف الواردة من الجهات الحكومية حسب الفترات المحددة في كل إعلان، ويحق للوزارة التعديل على مواعيد طرح الإعلانات متى ما دعت الحاجة لذلك، مع إدراج إعلانات أخرى ضمن الجدولة، والتي تعتمد على الاحتياج الوارد من الجهات الحكومية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :