هنا.. نتائج الشوط الأول في مباريات دوري أبطال أوروبا

المواطن ـ محمد سلام

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونيخ، وذلك في قمة مباريات اليوم الأربعاء من الجولة الثانية في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول تقدم فريق باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل، جاء الهدف الأول في الدقيقة 2 عن طريق داني ألفيس، وسجل الهدف الثاني أديسون كافاني في الدقيقة 31.

وجاءت باقي نتائج المباريات على النحو التالي:

بازل 2- بنفيكا 0

سسكا موسكو 0- مانشستر يونايتد 3

أندرلخت 0- سيلتيك 1

أتلتيكو مدريد 1- تشيلسي 0

يوفنتوس 0- أولمبياكوس 0

سبورتينغ لشبونة 0- برشلونة 0







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