هنا.. نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن ـ محمد سلام

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على ضيفه بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف دون مقابل، في قمة مباريات اليوم الأربعاء من الجولة الثانية في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 2 عن طريق داني ألفيس، وسجل الهدف الثاني أديسون كافاني في الدقيقة 31، وتكفل بإحراز آخر الأهداف نيمار دا سيلفا في الدقيقة 63.

وجاءت باقي نتائج المباريات على النحو التالي:

بازل 5- بنفيكا 0

سسكا موسكو 1- مانشستر يونايتد 4

أندرلخت 0- سيلتيك 3

أتلتيكو مدريد 1- تشيلسي 2

يوفنتوس 2- أولمبياكوس 0

سبورتينغ لشبونة 0- برشلونة 1







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