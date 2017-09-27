هنا.. نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لدوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ريال مدريد على مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وسجل ريال مدريد أول الأهداف عن طريق غاريث بيل في الدقيقة 18، ثم أضاف كرستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 50، وقلص بوروسيا دورتموند الفارق في الدقيقة 54 عن طريق أوباميانغ، قبل أن يعود رونالدو ويحرز ثالث الأهداف عند الدقيقة 79.

وجاءت باقي النتائج على النحو التالي:

نابولي 3- فينورد 1

مانشستر سيتي 2- شاختار 0

أبويل 0- توتنهام 3

بيشكتاش 2- لايبزيغ 0

موناكو 0- بورتو 3

إشبيلية 3- ماريبور 0

سبارتاك موسكو 1- ليفربول 1







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