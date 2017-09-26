هيئة التخصصات الصحية تقر الزامية اختبار مزاولة مهنة الصيدلة

المواطن - واس

أقر مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية، إلزامية اختبار ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لجميع خريجي الكليات الصحية في المملكة.

وأعلنت هيئة التخصصات الصحية فتح المجال للممارسين الصحيين الصيادلة من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة SPLE عبر الرابط (هنا).

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإعلام والاتصال عبدالله الزهيان، أن بوابة الترشيح متاحة حتى الـ 7 من شهر أكتوبر 2017، مؤكداً سعي “الهيئة” نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض، وإلى رفع كفاءة الكوادر العاملة فيها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الساعية إلى تحقيق الأهداف الطموحة لحماية وتعزيز الرعاية الصحية في المملكة.

وأشار إلى أن هيئة التخصصات الصحية تسعى في هذا الإطار إلى مشاركة شريحة واسعة تمثل مختلف المناطق والخبرات لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة الصيدلة SPLE.







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