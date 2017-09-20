هيئة الصحفيين تشارك في الملتقى الإعلامي الشبابي بالكويت

المواطن - الرياض

شاركت هيئة الصحفيين السعوديين، ممثلة بعضو مجلس الإدارة الزميلة اسمهان الغامدي مديرة القسم النسائي بجريدة الرياض، في الملتقى الإعلامي الشبابي بدولة الكويت، الذي نظمته وزارة الشباب الكويتية بالتعاون مع جمعية الصحفيين الكويتية.

وذلك في إطار فعاليات اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي في الفترة من 13-15 سبتمبر الجاري، بحضور وفود شبابية عربية وخليجية.

وقد تم في حفل الختام تكريم الزميلة أسمهان الغامدي ضمن 16 إعلامياً شاباً من 16 دولة عربية من قبل وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح، ونائب وزير الشباب الشيخة الزين الصباح، بهدف دعم الشباب وتقديراً لدوره في الإعلام، وجاء الملتقى لتشجيع الشباب على طرح الأفكار المبدعة والمتجددة على مستوى العمل الشبابي بشكل عام، والإعلامي بشكل خاص، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الكويتي والعربي.

وتضمن الملتقى العديد من الورش والحلقات النقاشية التي شارك فيها مشاهير الشباب في التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الشباب، بما يسهم في إثراء المحتوى الإعلامي لديهم، من خلال عرض تجاربهم في الإعلام وطرح المواضيع الهادفة التي تهمهم.

وتضمن الملتقى تسع ورش عمل في المجالات الإعلامية المختلفة، قدمها مختصون في هذه المجالات، ليستفيد الشباب الكويتي والعربي بمشاركة أفكارهم وتطويرها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :