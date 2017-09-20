واتساب يمنع الحكومات من الوصول لرسائل مستخدميه

المواطن - وكالات

طالبت حكومة المملكة المتحدة، تطبيق واتساب، الوصول إلى رسائل المستخدمين المشفرة بحلول عيد الميلاد، لكن الشركة قابلت الطلب بالرفض.

وأكد مصدر أمني بريطاني، أن عدم القدرة على الوصول إلى “المحادثات الإرهابية” المشفرة قد يخلق “ثقبًا أسود” للأجهزة الأمنية، مضيفًا أن الإرهابيين يستخدمون تطبيقات الرسائل المشفرة بشكل متكرر كواتساب وتليغرام، بحسب “سكاي نيوز”.

ولفت المصدر الأمني إلى أنه “من المهم جدًّا أن نتمكن من الوصول إلى اتصالاتهم، وحين لا نستطيع ذلك يمكن أن يشكل أزمة كبيرة للمحققين”.

وخلال اجتماعات الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في نيويورك، ستطلب رئيسة الحكومة تيريزا ماي من شركات التكنولوجيا بذل المزيد من الجهود لمساعدة الحكومات في مكافحة الإرهاب في أعقاب الانفجار الذي وقع في محطة بارسونز غرين.







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